Funerale di Papa Francesco, Oriocenter spegne la musica

In occasione delle esequie di Papa Francesco, anche il centro commerciale Oriocenter partecipa sentitamente al lutto che ha colpito tutto il mondo, spegnendo la musica in occasione dei funerali, che si celebreranno sabato 27 aprile a partire dalle 10. Il centro commerciale ha deciso di non diffondere la musica, che tradizionalmente accompagna i visitatori nelle gallerie dei negozi, proprio in segno di rispetto per il Santo Padre. Agli utenti del centro commerciale verrà comunicato tramite avvisi il motivo del silenzio. Oriocenter ha anche deciso di trasmettere in diretta la cerimonia funebre sul maxischermo in piazzetta, dove normalmente vengono mostrate anche le partite dell’Atalanta.