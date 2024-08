Funghi, in un video di Ats Bergamo tutti i consigli per consumarli in sicurezza

Ecco in un video realizzato da Ats Bergamo alcune preziose informazioni inerenti l’Ispettorato Micologico, che come ogni anno ha attivato il servizio gratuito di certificazione della commestibilità dei funghi a favore dei cittadini raccoglitori con lo scopo di prevenire eventuali intossicazioni dovute all’assunzione di funghi non commestibili o commestibili ma consumati nonostante in avanzato stato di maturazione o dopo inadeguata cottura.