Funicolare di San Vigilio, al via i lavori: impianto fermo da mercoledì 10 gennaio

Prendono il via il 10 gennaio i lavori di manutenzione lungo il percorso della funicolare che collega Colle aperto a San Vigilio e che, a partire da mercoledì, non sarà in servizio per l’intera durata dei lavori, circa due mesi. Due gli interventi di manutenzione straordinaria previsti: il primo intervento interesserà un muro di contenimento prossimo alla stazione inferiore mentre il secondo prevede la sostituzione dell’impianto di illuminazione della via di fuga, adiacente al binario. Durante il periodo di fermo, viene garantito il servizio di collegamento Colle Aperto – Castagneta – San Vigilio con la Linea 21. La riapertura della funicolare è prevista per la fine del mese di febbraio.