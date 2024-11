Funzionario Inps prometteva la pensione e intascava soldi: 130 truffati, danno da 11 milioni di euro

Credevano che le somme che versavano servissero per andare prima in pensione oppure per incrementarla. In realtà era una truffa aggravata che ha visto vittime 130 agricoltori bergamaschi e per la quale I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza ai domiciliari per un ex funzionario dell’Inps, ente che ha subito danni per undici milioni. L’arresto è stato disposto dal gip di Bergamo su richiesta della Procura per truffa aggravata ai danni dello Stato e nei confronti di agricoltori bergamaschi. Truffa resa possibile dalla corruzione di una persona della Direzione provinciale dell’Inps, nella qualità di responsabile delle pensioni dei lavoratori autonomi agricoli.