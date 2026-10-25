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Cronaca / Bergamo Città Domenica 25 Ottobre 2026

Furto al Ristorante Garden di Bergamo: sparite le insegne nella notte: «Trent’anni di storia»

L’AMAREZZA. Le insegne erano state depositate temporaneamente nel cortile durante i lavori di ristrutturazione. La denuncia dei titolari e l’appello sui social.

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Redazione Web
Redazione Web
Furto al Ristorante Garden di Bergamo: sparite le insegne nella notte: «Trent’anni di storia»

Bergamo

Erano state rimosse temporaneamente per consentire i lavori di ristrutturazione del locale, ma nel corso della notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre qualcuno ha rubato l’insegna. A denunciare l’accaduto sono i titolari del Ristorante Pizzeria Garden di Bergamo, che attraverso un post pubblicato su Facebook hanno raccontato il furto delle insegne del ristorante, legate a una storia imprenditoriale lunga trent’anni.

Le insegne rubate dal cortile del Ristorante Garden

Le insegne erano state lasciate nel cortile della struttura, in attesa di essere ricollocate al termine degli interventi. Una sistemazione che avrebbe dovuto essere soltanto provvisoria, per una notte, ma durante quelle ore qualcuno se ne è impossessato. «Trent’anni di sacrifici, lavoro e passione meritano rispetto. Non questo», scrivono i titolari nel post pubblicato sui social, esprimendo amarezza per quanto accaduto proprio mentre sono impegnati nel rinnovamento dell’attività.

La denuncia dei titolari e l’appello su Facebook

«Mentre noi lavoriamo per dare nuova vita al Garden, c’è chi pensa di potersi approfittare del lavoro degli altri», prosegue il messaggio. I responsabili del ristorante fanno sapere di aver già presentato denuncia e lanciano un appello a chiunque possa aver assistito al furto o sia in possesso di informazioni utili, invitandolo a mettersi in contatto con loro.

Ristorante Garden di Bergamo, trent’anni di storia: «Non sarà un furto a cancellarli»

Al danno materiale si aggiunge il valore simbolico delle insegne, che hanno accompagnato la storia del locale per tre decenni. Da qui il messaggio rivolto agli autori del gesto: «Avete portato via delle insegne, non la nostra storia». I titolari chiedono infine di condividere il loro appello, nella speranza di recuperare quanto sottratto. «Il Garden ha 30 anni di storia. E non sarà certo un furto a cancellarli», concludono.

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