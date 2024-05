Gara ciclistica domenica a Bergamo, modifiche delle linee Atb

Per effetto della chiusura al traffico della SS 470 da Villa d’Almè a Bergamo, di via Ruggeri da Stabello, via Baioni, via Lazzaretto e via Crescenzi le linee 3, 6 e 9 subiranno delle modifiche al percorso. Eccole.

Linea 3

Dalle ore 7.00 alle ore 8.00

•le corse in partenza da Ostello per Città Alta giunte in via L. da Vinci percorreranno via Tremana, via Bossi, via S. Colombano, via Crocefisso, via R. da Stabello e via Buozzi da dove riprenderanno il percorso normale.

•Le corse in partenza da Città Alta giunte in via Pescaria proseguiranno su via Pescaria fino a via Bossi, quindi, percorreranno via Tremana e via L. da Vinci da dove riprenderanno il percorso normale.

Dalle ore 8.00 alle ore 15.00

Le corse di linea 3 percorreranno in entrambi i sensi di marcia viale G. Cesare, via Battisti, via Verdi, via Petrarca, viale Vittorio Emanuele e viale delle Mura per poi proseguire sul percorso normale.

Linea 6

Dalle ore 7.00 alle ore 8.00

•le corse in partenza da S. Colombano, effettuato l’anello del Monterosso, percorreranno via Bossi, via S. Colombano, via Crocefisso, via Baioni, via Sauro, via Battisti e percorso normale.

•le corse dirette a S. Colombano giunte in via Battisti percorreranno via Sauro, via Baioni, via Pescaria, via Bossi, via Tremana, via L. da Vinci e percorso normale.

Dopo le ore 8.00

Percorso regolare in entrambi i sensi di marcia

Linea 9

Dalle ore 7.00 alle ore 9.00

Le corse di linea 9 percorreranno in entrambi i sensi di marcia via Baioni e via Sauro.

Inoltre, a partire dalla corsa in direzione Azzonica delle ore 8.25 e fino al termine della manifestazione previsto per le ore 15.00 circa, le corse in partenza dalla stazione, giunte in viale Giulio Cesare, effettueranno il medesimo percorso della linea 6 con capolinea a San Colombano.

Verranno istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle previste per le altre linee aziendali.

A causa della chiusura al traffico di via Bersaglieri, corso Europa, via Roma, via Polcarezzo, nei comuni di Gorle e Scanzo, verranno adottate inoltre modifiche di percorso alla linea 5.

Linea 5

•la corsa in partenza da Dalmine alle ore 6:32 (6:58 Porta Nuova) e diretta a Gavarno raggiungerà Scanzo percorrendo via Corridoni, via Marconi, via Provinciale, via d’Alzano, via Cavalli, via Carrara, via Mascarelli, via Marchesi, via f.lli Cervi, via Matteotti, via Roma, Scanzo piazza Caslini, dove effettuerà il capolinea provvisorio e da dove ripartirà per Bergamo alle ore 7:33;

•la corsa in partenza da Villa di Serio via A. Moro alle ore 6:57, percorrerà via Lungo Serio, via Mons. Marchesi, da dove ripartirà per Bergamo sul percorso della linea 5D (Alzano, Ranica, Torre Boldone).