Gas refrigeranti, i controlli dei carabinieri in provincia di Bergamo: tre sanzioni

Controlli dei carabinieri forestali in provincia di Bergamo, nell’ambito della campagna nazionale sui gas fluorurati a effetto serra. Le ispezioni hanno interessato la filiera dei refrigeranti: dalla produzione e distribuzione fino alle fasi di utilizzo negli impianti e alla gestione del fine vita, per prevenire traffici illeciti e pratiche non conformi che mettono a rischio l’equilibrio climatico.

Le verifiche, in diverse aziende del territorio bergamasco, hanno portato a tre sanzioni amministrative per un importo complessivo che va da un minimo di 12mila a un massimo potenziale di 130mila euro.

Le irregolarità

Nel caso più grave, un imprenditore svolgeva attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di condizionamento contenenti gas fluorurati, senza le certificazioni necessarie. In altri due casi, le imprese omettevano di inserire nella banca dati le attività di installazione, manutenzione e riparazione. Durante le ispezioni, i militari hanno poi sequestrato due bombole di gas refrigerante vergine, il cui utilizzo è vietato dal 1° gennaio 2025.