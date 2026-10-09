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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 09 Ottobre 2026

Gas refrigeranti, i controlli dei carabinieri in provincia di Bergamo: tre sanzioni

L’OPERAZIONE. Coinvolte diverse aziende del territorio: sequestrate due bombole vietate dal 2025.

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Redazione Web
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Gas refrigeranti, i controlli dei carabinieri in provincia di Bergamo: tre sanzioni
Le bombole sequestrate dai carabinieri forestali in un’azienda della provincia di Bergamo

Provincia di Bergamo

Controlli dei carabinieri forestali in provincia di Bergamo, nell’ambito della campagna nazionale sui gas fluorurati a effetto serra. Le ispezioni hanno interessato la filiera dei refrigeranti: dalla produzione e distribuzione fino alle fasi di utilizzo negli impianti e alla gestione del fine vita, per prevenire traffici illeciti e pratiche non conformi che mettono a rischio l’equilibrio climatico.

Gas refrigeranti, i controlli dei carabinieri in provincia di Bergamo: tre sanzioni
Gas refrigeranti, i controlli dei carabinieri in provincia di Bergamo: tre sanzioni

Le verifiche, in diverse aziende del territorio bergamasco, hanno portato a tre sanzioni amministrative per un importo complessivo che va da un minimo di 12mila a un massimo potenziale di 130mila euro.

Le irregolarità

Nel caso più grave, un imprenditore svolgeva attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di condizionamento contenenti gas fluorurati, senza le certificazioni necessarie. In altri due casi, le imprese omettevano di inserire nella banca dati le attività di installazione, manutenzione e riparazione. Durante le ispezioni, i militari hanno poi sequestrato due bombole di gas refrigerante vergine, il cui utilizzo è vietato dal 1° gennaio 2025.

I controlli dei hanno come obiettivo la protezione dell’atmosfera: i gas fluorurati, impiegati quotidianamente in condizionatori, pompe di calore e frigoriferi, sono tra i principali e più aggressivi responsabili delle alterazioni climatiche. Anche la minima dispersione nell’atmosfera, causata da impianti malutenuti o smaltiti in modo illecito, genera un effetto serra devastante, accelerando in modo drammatico il surriscaldamento del pianeta, spiegano i carabinieri forestali.

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