Gasperini: «Con lo Sturm per chiudere la qualificazione. Giocherà Palestra»

Un’Atalanta reduce da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite va a caccia del riscatto nella sfida di Champions League contro lo Sturm Graz, in programma martedì 21 gennaio alle 18.45 al Gewiss Stadium.

Gasperini in conferenza stampa

«Giocare subito, tre giorni dopo la sconfitta contro il Napoli, è la cosa migliore», ha detto l’allenatore dell’Atalanta. «È una partita di Champions, dove abbiamo fatto un bel percorso, ma non abbiamo ancora chiuso il discorso qualificazione e in questo senso potrebbe essere una sfida decisiva. L’anno scorso, contro lo Sturm, erano state due partite combattute ed equilibrate. Affrontiamo una squadra che è prima nel suo campionato, dovremo avere le energie migliori per raggiungere il nostro traguardo».

«Palestra giocherà titolare, è il momento di lanciarlo in una sfida importante» «Cuadrado ha recuperato, sì. Ma dal primo minuto giocherà Palestra (classe 2005, ndr), è il momento di lanciarlo in una sfida importante. Zaniolo ha avuto un fastidio all’adduttore, niente di grave, ma non sarà della partita. Abbiamo vinto tre partite in trasferta, in casa con l’Arsenal abbiamo esordito bene, il mezzo passo falso sfortunato è stato col Celtic e col Real abbiamo perso pur giocando una bellissima gara. Ora il passo in più va fatto. Sarebbe bello andare a Barcellona con la qualificazione certa».

Parla Carnesecchi

Marco Carnesecchi in conferenza stampa In conferenza stampa, con Gasperini, anche il portiere Marco Carnesecchi: «Sarà importante farci trovare pronti, speriamo sia una partita che ci porti buone energie anche per le prossime sfide. Stiamo facendo prestazioni di alto livello, con Napoli e Juve non siamo certo mancati». Poi sulla sua crescita personale: «L’anno scorso è stato molto importante perché ho imparato in campo la gestione emozionale, il saper subentrare. Rui Patricio? Un ragazzo speciale, un atleta speciale, ci stiamo aiutando parecchio»

Problema muscolare per Zaniolo

Nel pomeriggio di lunedì 20 l’allenamento della vigilia, a cui non ha preso parte Nicolò Zaniolo: l’attaccante non sarà a disposizione per la settima giornata della fase campionato di Champions League a causa di un problema muscolare, di cui resta da valutare l’entità. Presente, invece, Juan Cuadrado.

Un momento dell’allenamento

(Foto di Afb) Sul campo di Zingonia si rivede Cuadrado

(Foto di Afb)

