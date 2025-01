Gasperini: «Con lo Sturm Graz per chiudere il discorso qualificazione»

Un’Atalanta reduce da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite va a caccia del riscatto nella sfida di Champions League contro lo Sturm Graz, in programma martedì 21 gennaio alle 18.45 al Gewiss Stadium.

Gasperini in conferenza stampa

«Giocare subito, tre giorni dopo la sconfitta contro il Napoli, è la cosa migliore», ha detto l’allenatore dell’Atalanta. «È una partita di Champions, dove abbiamo fatto un bel percorso, ma non abbiamo ancora chiuso il discorso qualificazione e in questo senso potrebbe essere una sfida decisiva. L’anno scorso, contro lo Sturm, erano state due partite combattute ed equilibrate. Affrontiamo una squadra che è prima nel suo campionato, dovremo avere le energie migliori per raggiungere il nostro traguardo».