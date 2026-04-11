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Cronaca / Bergamo Città Sabato 11 Aprile 2026

Gestione made in Bergamo per il Bar della Funicolare in Città Alta

LA NOVITÀ. È bergamasca la nuova gestione del Caffè della funicolare. Dopo le precedenti esperienze, Atb ha assegnato gli spazi in piazza Mercato delle Scarpe alla società «Food and Beverage», che gestisce altri locali in città, tra cui la «Birreria di Città Alta» in via Gombito e il «Chiringuito» in Santa Caterina.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Gestione made in Bergamo per il Bar della Funicolare in Città Alta
L’ingresso del locale in Città Alta
(Foto di Bedolis)

«In realtà sono di origini pugliesi – sorride il titolare Emiliano Crafa –, ma sono 25 anni che gestisco attività a Bergamo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. L’obiettivo è aprire il prima possibile per offrire un servizio ai bergamaschi ma anche ai tantissimi visitatori e turisti che utilizzano la funicolare per salire e scendere da Città Alta. Saremo aperti dalle colazioni ai pranzi, per proseguire poi con merende, aperitivi e cene. Il piano superiore si adatta molto bene anche per i rinfreschi e naturalmente proseguiremo anche le attività già aperte nel capoluogo».

Addio al «California Bakery»

Atb, proprietaria dei muri, aveva pubblicato un bando lo scorso gennaio, con l’obiettivo di trovare il prima possibile un nuovo gestore che subentrasse a «California Bakery». «Cinque operatori hanno presentato la manifestazione di interesse – scrive Atb in una nota -. Una Commissione ha valutato le proposte pervenute, sia sotto l’aspetto economico ma soprattutto riguardo al progetto qualitativo, tenendo conto del forte legame che unisce storicamente la nostra azienda, proprietaria degli spazi, e la Funicolare con la città e la comunità di Bergamo».

Ora si sta lavorando per sottoscrivere il contratto di locazione commerciale e fornire le chiavi dell’immobile al nuovo inquilino entro i primi di maggio, dandogli poi tempo 90 giorni per effettuare i lavori, così da aprire tra giugno e luglio. «Non prevedo manutenzioni straordinarie – anticipa Emiliano Crafa -, stiamo già cercando anche uno chef che si occupi della cucina in modo da promuovere, come richiesto dal bando di Atb l’enogastronomia tipica bergamasca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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