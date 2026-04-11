Gestione made in Bergamo per il Bar della Funicolare in Città Alta

«In realtà sono di origini pugliesi – sorride il titolare Emiliano Crafa –, ma sono 25 anni che gestisco attività a Bergamo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. L’obiettivo è aprire il prima possibile per offrire un servizio ai bergamaschi ma anche ai tantissimi visitatori e turisti che utilizzano la funicolare per salire e scendere da Città Alta. Saremo aperti dalle colazioni ai pranzi, per proseguire poi con merende, aperitivi e cene. Il piano superiore si adatta molto bene anche per i rinfreschi e naturalmente proseguiremo anche le attività già aperte nel capoluogo».

Addio al «California Bakery»

Atb, proprietaria dei muri, aveva pubblicato un bando lo scorso gennaio, con l’obiettivo di trovare il prima possibile un nuovo gestore che subentrasse a «California Bakery». «Cinque operatori hanno presentato la manifestazione di interesse – scrive Atb in una nota -. Una Commissione ha valutato le proposte pervenute, sia sotto l’aspetto economico ma soprattutto riguardo al progetto qualitativo, tenendo conto del forte legame che unisce storicamente la nostra azienda, proprietaria degli spazi, e la Funicolare con la città e la comunità di Bergamo».