Getta tv e mobili dalla finestra, attimi di paura sabato sera in Città Alta

Attimi di paura nella serata di sabato 25 marzo in Città Alta. In via Gombito, verso le 22, un uomo ha iniziato a gettare dalla finestra di un appartamento al quarto piano di un palazzo diversi oggetti, tra i quali un televisore, uno stendibiancheria, bottiglie e una porta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Grande spavento tra i passanti nel borgo storico e tra i clienti che in quel momento sedevano ai tavoli sulla terrazza del ristorante «Al Donizetti», situato proprio di fronte all’appartamento. Appena è stato dato l’allarme, sul posto sono arrivate due Volanti della Polizia di Stato, con i vigili del fuoco e un’ambulanza. La strada è stata transennata per evitare qualsiasi ulteriore rischio e gli agenti hanno raggiunto l’appartamento: l’uomo, di nazionalità straniera e con disturbi psichiatrici, è stato accompagnato nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.