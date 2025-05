Gettato nell’Oglio per sfuggire all’agguato: fermati in quattro per omicidio e droga

Secondo la ricostruzione dei fatti, nel tardo pomeriggio del 12 aprile Soiyt Abdelilah e un suo parente furono attirati in un’imboscata lungo le rive del fiume Oglio. Circondati da un gruppo di uomini, sarebbero stati aggrediti anche con armi da fuoco. In un estremo tentativo di fuga, Abdelilah si gettò nel fiume, dove trovò la morte. Il suo cadavere fu recuperato dai Vigili del Fuoco il giorno seguente in località Maglio, con una ferita alla nuca.