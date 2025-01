Gewiss stadium, apre il centro specializzato in medicina dello sport con Habilita - Le foto

Nel corso della conferenza stampa di presentazione a cui hanno partecipato il capitano dell’ Atalanta Marten De Roon , la pallavolista vice-capitana del Volley Bergamo 1991 Vittoria Piani , il MotoGP Legend Andrea Dovizioso e la giovane promessa del golf italiano Marco Florioli, è intervenuto il direttore generale di Habilita, Andrea Rusconi che ha spiegato come «Habilita sia oggi sinonimo di Medicina iperbarica, riabilitazione, diagnostica, ortopedia, con numeri di rilievo nazionale. Ma oggi vuole cimentarsi in un nuovo campo, quello della medicina dello sport . Con questo progetto vogliamo dare accesso ai migliori professionisti e alle migliori tecnologie a tutti gli amanti dello sport e, più in generale, a tutti coloro vogliano prendersi cura del proprio corpo».

Marten de Roon all’Habilita Sport Medicine

Habilita Sport Medicine ha una superficie complessiva di 700 metri quadrati, divisi tra ambulatori medici, e una palestra riabilitativa in cui fisioterapisti e preparatori atletici possono lavorare in sinergia con i modernissimi macchinari a disposizione del centro. Il centro dispone di sette ambulatori attrezzati con tecnologie avanzate che permettono al paziente di effettuare controlli medici specialistici in tempi rapidi. L’équipe medica è composta da una squadra di professionisti di alto livello con esperienza pluriennale in ambito riabilitativo e sportivo.