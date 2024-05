Gioco de L’Eco, consegnata l’auto: «Che emozione»

Il Gioco de L’Eco, il concorso che mette in palio tantissimi premi ogni anno, è arrivato al momento più atteso. È stata consegnata la Yaris Hybrid Trend MY24 della concessionaria Sarco, il premio finale. Giuseppina Parsani, 84enne di Seriate, è la vincitrice dell’auto . «È stata un’emozione fortissima – esordisce Giuseppina –, l’auto è bellissima. Non la posso guidare, ma è contentissimo mio marito Pasquale. Quando mi hanno telefonato per dirmi della vittoria, non ci credevo. Inizialmente pensavo di essermi aggiudicata il pacchetto weekend o la crociera. Poi ho capito e ho iniziato ad urlare: “Ho vinto la macchina!”. Fino al ritiro mi chiedevo se fosse vero. Questa vincita ha scatenato una gioia immensa a casa ».

Giuseppina è una lettrice di lungo corso de L’Eco e ha visto premiata, non per la prima volta, la propria fedeltà al giornale:«Io e mio marito siamo abbonati da cinquant’anni. Non mi aspettavo di vincere, ma partecipo sempre e non faccio mai previsioni, né in positivo né in negativo. Ogni anno prendo parte al concorso e, che vinca o meno, sono contenta. Nel 2018 ho vinto un buono spesa da 200 euro - ricorda -. Alla Sarco è stata organizzata una cerimonia. «È stato un bel momento» conclude Giuseppina. «La cerimonia dà un valore aggiunto al fatto che non sia un acquisto, ma una vincita – spiega Giorgio Arrigoni, amministratore delegato della Sarco –. Da parte nostra, come concessionaria, siamo sempre più vicini a questa partnership per consolidare il valore del nostro brand. La tipologia di cliente che partecipa al concorso del giornale è molto affine alle auto che noi vendiamo».