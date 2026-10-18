Gioco de L’Eco, si parte lunedì 19 ottobre. In palio una pioggia di premi

Ormai ci siamo, domani - lunedì 19 ottobre - è il grande giorno: riparte Il Gioco de L’Eco , storico concorso del giornale che permette ai nostri affezionati lettori di vincere tantissimi premi. Il sogno di tutti è la bellissima Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo, ma il montepremi è ampio: 175 gift card, dal valore di 200 euro, da spendere allo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano e sette voucher validi per un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme. In più, con la modalità Quiz Eco, che prenderà il via sul finire del concorso, si possono vincere 14 gift card Le Due Torri dal valore di 100 euro.

Domenica 18 ottobre, acquistando il giornale, troverete la cartella, mentre solo con la copia di lunedì 19 troverete l’adesivo colorato con stampato il vostro numero fortunato da conservare per tutta la durata del concorso. Se siete abbonati cartacei, venerdì 16 avete ricevuto il materiale per partecipare. Se siete abbonati digitali, vi è arrivata una mail giovedì 15, all’indirizzo di posta elettronica associato all’abbonamento: per prendere parte al gioco, dovete soltanto cliccare su «Voglio giocare». Così facendo riceverete un codice per partecipare alle estrazioni giornaliere e sarete conteggiati automaticamente per quella finale, che mette in palio l’auto ed eventuali premi settimanali - gift card e voucher - non assegnati.

Come si gioca?

Il concorso inizia lunedì 18 ottobre e dura sette settimane. In questo arco di tempo, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato - stampato sull’adesivo colorato che troverete in edicola lunedì 18 o che avete ricevuto via mail se siete giocatori digitali - con l’elenco di venti numeri pubblicato nelle pagine del concorso. Se scorrendo l’elenco trovate il vostro numero, e avete tutti i bollini fino a quel momento pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione (entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì). Vinceranno una gift card Le Due Torri, da 200 euro, i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra i partecipanti che hanno telefonato. Ogni sabato in palio c’è un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme e trovate un elenco di dieci numeri. Se vedete il vostro numero fortunato, chiamate lo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. Il premio andrà al potenziale vincitore il cui numero è più in alto nell’elenco.

Da lunedì 18 ottobre fino a domenica 6 dicembre, ogni giorno nelle pagine del concorso, troverete un bollino, da ritagliare e incollare sulla cartella. Collezionateli tutti e 49 e la dea bendata della fortuna potrebbe farvi visita: potreste vincere la Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo.

Il Quiz Eco

Prestate attenzione alla rubrica «Accadde davvero a Bergamo», pubblicata da martedì 24 novembre a giovedì 3 dicembre, sul giornale ma anche online sul sito. Sono articoli legati a fatti, eventi, curiosità del passato, riguardanti Bergamo e la nostra provincia.