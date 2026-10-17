Il Gioco de L’Eco: sabato e domenica la cartella, lunedì l’adesivo fortunato

Quando si comincia e quanto dura

Si parte lunedì 19 ottobre, unico giorno in cui, acquistando il giornale, troverete il vostro adesivo con il numero fortunato da conservare per tutta la durata del gioco. Oggi e domani, con il quotidiano, troverete la cartella. Se siete abbonati alla versione cartacea, ieri avete ricevuto il materiale - cartella e adesivo -, mentre se siete abbonati digitali e volete partecipare, vi basterà cliccare su «Voglio giocare» alla mail ricevuta giovedì: riceverete un codice per le estrazioni giornaliere e sarete conteggiati automaticamente per quella finale, che mette in palio l’automobile. Il concorso dura sette settimane