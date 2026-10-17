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Cronaca / Bergamo Città Sabato 17 Ottobre 2026

Il Gioco de L’Eco: sabato e domenica la cartella, lunedì l’adesivo fortunato

IL CONCORSO. Si parte il 19 ottobre, l’unico giorno in cui acquistando il giornale, si troverà il numero da conservare.

Lettura 1 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

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Il Gioco de L’Eco: sabato e domenica la cartella, lunedì l’adesivo fortunato
Sabato e domenica, con il quotidiano, si troverà la cartella

Meno 2 alla nuova edizione de Il Gioco de L’Eco, concorso, divenuto ormai tradizione, che dà la possibilità ai nostri affezionati lettori di vincere un sacco di premi: una Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo, 175 gift card, dal valore di 200 euro, da spendere allo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano e sette voucher validi per un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme.

Quando si comincia e quanto dura

Si parte lunedì 19 ottobre, unico giorno in cui, acquistando il giornale, troverete il vostro adesivo con il numero fortunato da conservare per tutta la durata del gioco. Oggi e domani, con il quotidiano, troverete la cartella. Se siete abbonati alla versione cartacea, ieri avete ricevuto il materiale - cartella e adesivo -, mentre se siete abbonati digitali e volete partecipare, vi basterà cliccare su «Voglio giocare» alla mail ricevuta giovedì: riceverete un codice per le estrazioni giornaliere e sarete conteggiati automaticamente per quella finale, che mette in palio l’automobile. Il concorso dura sette settimane

Come si gioca e i premi

Dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato - stampato sull’adesivo colorato che trovate in edicola lunedì 19 ottobre o che avete ricevuto via mail se siete giocatori digitali - con l’elenco pubblicato nelle pagine del concorso.

Se trovate il vostro numero, e avete tutti i bollini fin lì pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione (entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì). Vinceranno un buono Le Due Torri, da 200 euro, i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra coloro che hanno telefonato.

Ogni sabato in palio c’è un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme e trovate un elenco di dieci numeri. Se c’è il vostro numero fortunato, chiamate al numero di telefono 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. Il premio andrà al potenziale vincitore il cui numero è più in alto nell’elenco.

Da lunedì 19 ottobre fino a domenica 6 dicembre, ogni giorno nelle pagine del concorso, troverete un bollino. Collezionateli tutti sulla vostra cartella e potreste vincere la bellissima Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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