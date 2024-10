Giro di Lombardia, si cambia per il maltempo: il nuovo percorso e le strade chiuse

Il rischio, come annunciato giovedì 10 ottobre, c’era, e puntuali venerdì 11 sono arrivate le modifiche al percorso del 118° «Il Lombardia» a seguito delle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato frane e allagamenti anche in Bergamasca.

La gara, che si svolgerà sabato 12, come noto partirà dal centro di Bergamo: ritrovo di partenza e foglio firma dalle 9 alle 10.30, incolonnamento e sfilata cittadina alle 10.35 e partenza alle 10.40.

La crono tabella del Giro di Lombardia

Le variazioni di percorso e le strade chiuse

Le modifiche cominceranno al km 37,5 quando la corsa, superato il centro abitato di Cene, girerà verso Albino, e non verso Gazzaniga come da percorso originale, per affrontare da Nembro l’ascesa del Selvino che sostituirà il Passo di Ganda a causa della chiusura di un tratto della strada Gazzaniga-Aviatico. Il tracciato inizialmente previsto verrà ripreso al km 57, subito dopo lo scollinamento del Selvino. Novità anche all’arrivo. A seguito del rischio esondazione del Lago di Como, la linea di arrivo non sarà posta sul Lungo Lario Trento bensì in Viale Felice Cavallotti, dove la corsa svolterà all’interno dell’ultimo km. Il totale dei chilometri sarà di 255. Per le informazioni dettagliate: https://www.ilombardia.it/percorso/.

Le limitazioni del traffico a Bergamo

Da questa mattina alle 8 e fino alle 11.30 divieto di sosta in via Borgo Palazzo per circa 60 metri, dopo via Monte Cornagera. Dalle 4 di stamattina alle 15, inoltre, il divieto di sosta riguarda largo Belotti nell’area di parcheggio antistante gli uffici statali e poi via Monte Sabotino, piazza Dante, via Adamello, piazzale Tiraboschi, via Camozzi nel tratto tra Porta Nuova e via Madonna della Neve; dalle 7 alle 15 è previsto anche il divieto di transito. Più in prossimità del passaggio della corsa, dalle 7 alle 11,30, il divieto di sosta sarà in vigore per viale Papa Giovanni, piazzale Marconi, via Bono, via Borgo Palazzo, che diventerà divieto di transito dalle 9 alle 11,30.

Non sono le uniche modifiche: l’ordinanza completa e dettagliata è pubblicata sul sito del Comune (www.comune.bergamo.it), mentre per quanto riguarda le modifiche alle strade provinciali le indicazioni sono pubblicate sul sito della Provincia (www.provincia.bergamo.it). Fino alle 14 circa, il Giro di Lombardia si snoderà sulle strade della Bergamasca (tra hinterland, Valcavallina, Valle Seriana, Brembana, San Martino, Imagna, con riflessi sulla circolazione), dopodiché la carovana entrerà nella provincia di Lecco. Variazioni anche per le corse Atb: come spiega l’azienda, quest’oggi «per effetto della chiusura al traffico di via Roma e via Camozzi, dalle 8 alle 9 circa e dalle 11,30 alle 15 le linee 1, C, 5, 6, 7, 8 e 9 subiranno modifiche». Sulle deviazioni di percorso verranno istituite delle fermate provvisorie: dettagli su atb.bergamo.it.

