Gli Alpini sfilano a Vicenza, attesi 5mila bergamaschi - La diretta su BgTv e online

Si stanno preparando a partire per Vicenza gli alpini bergamaschi che parteciperanno alla 95a Adunata nazionale dell’Ana, l’appuntamento annuale più importante per la vita associativa delle Penne nere per il quale si prevede una presenza, nella città veneta, di 400mila persone tra alpini, familiari, simpatizzanti. «Difficile dire quanti saremo – commenta il presidente della sezione di Bergamo Giorgio Sonzogni – possiamo ipotizzare un numero in linea con quello delle due ultime adunate a Rimini ed Udine. Mi aspetto di ritrovare almeno 5mila alpini orobici alla sfilata di domenica 12». «Per tutti gli alpini – continua Sonzogni – l’adunata rappresenta il piacere di rivedersi e ritrovarsi, è una grande festa di popolo con le nostre cerimonie, civili e religiose, per onorare la memoria e perpetuare il ricordo di chi è caduto, in tempo di guerra e in tempo di pace, nell’adempimento del proprio dovere servendo le nostre Istituzioni».

Il sogno di pace degli alpini

Gli alpini bergamaschi, che tra soci ed aggregati arrivano ad oltre 23mila, sono certi della partecipazione di molti sindaci: «Ho invitato personalmente i sindaci che mostrano sempre di apprezzare il nostro impegno nei territori». L’appuntamento per l’ammassamento è fissato per le 14 in viale Crispi, da dove gli alpini della sezione inizieranno a sfilare dietro lo storico striscione «Berghem de Sass».

«Per tutti gli alpini – continua Sonzogni – l’adunata rappresenta il piacere di rivedersi e ritrovarsi, è una grande festa di popolo con le nostre cerimonie, civili e religiose, per onorare la memoria e perpetuare il ricordo di chi è caduto, in tempo di guerra e in tempo di pace, nell’adempimento del proprio dovere servendo le nostre Istituzioni» «Vicenza – continua Sonzogni – è un territorio fortemente alpino e questo garantisce un’adunata molto calorosa e partecipata. “Il sogno di pace degli alpini” è il motto scelto per la 95esima adunata e dalla sezione di Bergamo è stato declinato con tre striscioni che saranno portati in sfilata: “Alpini alfieri di pace – Il sogno della pace con gli alpini diviene realtà – La pace inizia da un sorriso: gli alpini sorridono”. Il nostro vuole essere un monito e un forte richiamo a percorrere la strada del confronto e del dialogo».

L’appuntamento per l’ammassamento è fissato per le 14 in viale Crispi, da dove gli alpini della sezione inizieranno a sfilare dietro lo storico striscione «Berghem de Sass»

La candidatura di Bergamo

La sezione bergamasca a Vicenza sarà impegnata nei giorni dell’adunata con la Protezione civile per la logistica e nel Servizio d’ordine nazionale (Son), oltre che con la mostra fotografica della Federazione internazionale dei Soldati di Montagna. Dopo Vicenza gli alpini bergamaschi cominceranno a sognare che la nostra città possa ospitare di nuovo un’adunata: «È ormai ufficiale – sottolinea Sonzogni – la candidatura della nostra sezione per ospitare la 100esima adunata nazionale che si svolgerà nel 2029. Stiamo sognando che ciò possa accadere in virtù della storia della nostra sezione che ha tutte le carte e l’entusiasmo per proporsi». Per sapere se ciò accadrà si deve però attendere il 2027, dal momento che la località viene scelta dal Consiglio direttivo nazionale dell’Ana tra le città candidate con due anni d’anticipo.

Speciale in tv e online