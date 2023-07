Gli amici di Boccaleone: non riusciamo a crederci

Una sera festosa, dove le famiglie si ritrovano, per raccontarsi e mantenere un legame con il quartiere dove sono nati e cresciuti. Anche Stefano e Guenda qui si sono incontrati e innamorati, inseparabili da una decina d’anni. E qui sono tornati il 25 giugno per incontrare gli amici di sempre. «Erano felici, Stefano e Guenda, sono arrivati con la loro bambina. Stefano era il “solito”, allegro, generoso», racconta Luca, che era stato compagno di Stefano alle scuole elementari e alle medie. «Poi come capita crescendo ci si perde un po’ di vista – ammette –. Ma la festa sotto il cavalcavia è sempre un’occasione di rivedersi. Anche chi è andato a vivere in altri quartieri o paesi torna sempre volentieri». Anche un altro amico parla dell’infanzia e dell’adolescenza trascorse insieme: «Siamo cresciuti insieme, sempre in giro in bici e poi con i motorini. Abbiamo anche gareggiato con le minimoto. Ci sono state le vacanze insieme, le serate in discoteca. Non ci credo ancora, ci mancherà tantissimo, siamo tutti distrutti».