Gli ultimi 15 semafori che mettono tutti in coda nella Bergamasca

Stagione che vai, coda che trovi. Se qualche giorno fa abbiamo documentato le ore di passione per chi ha scelto valli e laghi per trascorrere la propria domenica e si è ritrovato imbottigliato, al rientro, in lunghe colonne, questi mesi non risparmiano nemmeno i pendolari feriali. Certo le scuole sono chiuse, molti sono in vacanza, ma là dove spuntano i semafori, rimangono le code. Se per alcuni impianti qualcosa si smuove, nel resto della provincia non resta che armarsi di pazienza. Prima le novità.