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Cronaca / Bergamo Città Sabato 20 Giugno 2026

Gli ululoni in pericolo protetti al Parco dei Colli

LA CURIOSITA’. Sono nati i primi ululoni dal ventre giallo (Bombina variegata) da adulti cresciuti nella struttura. In queste ore si stanno schiudendo altre uova e sono già oltre 500 i girini in fase di crescita.

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Gli ululoni in pericolo protetti al Parco dei Colli
L’ululone dal ventre giallo

Al Centro Bombina Lombardia «Cristina Crestani» del Parco dei Colli di Bergamo sono nati i primi ululoni dal ventre giallo (Bombina variegata) da adulti cresciuti nella struttura. In queste ore si stanno schiudendo altre uova e sono già oltre 500 i girini in fase di crescita.

Un traguardo senza precedenti per il progetto europeo Life NatConnect2030, che vede la Regione capofila e 16 partner per la conservazione della biodiversità nel nord Italia. Tra questi, il Parco dei Colli, attivo per la conservazione di anfibi minacciati come l’ululone dal ventre giallo, considerato a rischio di estinzione in Lombardia. Il gruppo di lavoro era guidato da Anna Rita Di Cerbo, coordinatrice scientifica del progetto Bombina Lombardia, e composto da esperti del Parco dei Colli e volontari. «Questo risultato ci riempie di orgoglio – dichiara Leyla Ciagà, vicepresidente del Parco dei Colli – perché conferma il ruolo del Parco come presidio attivo di tutela della biodiversità».

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