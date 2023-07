Gmg, martedì 1 agosto partono 17 pullman da tutta la diocesi

«Sarà un grande abbraccio», ha detto Papa Francesco parlando della Gmg di Lisbona. Di certo in valigia gli oltre mille pellegrini bergamaschi hanno messo un grande carico di emozione, sogni, attese, entusiasmo. Martedì 1 agosto partono 17 pullman da diversi punti della nostra diocesi: si ritroveranno a Lourdes, prima tappa di questo viaggio, accompagnato dal vescovo monsignor Francesco Beschi, che condividerà tutto il percorso con i giovani partecipanti.

I pellegrini arriveranno giovedì a São Mamede, parrocchia di circa cinquemila abitanti, in una zona rurale non lontana da Lisbona e dall’Oceano, dove volontari e famiglie si sono già mobilitati per organizzare una calorosa accoglienza.