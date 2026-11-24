«La luce non è semplicemente qualcosa che c’è o non c’è: puoi vederla, ma devi imparare a farlo. Per questo è importante che qualcuno ti aiuti a scoprire che quella luce esiste e che puoi imparare a riconoscerla dentro di te e attorno a te». Nelle parole di don Marco Perrucchini, presidente della Fondazione Agathà, c’è il senso di «Dove la luce si impara», la mostra fotografica inaugurata nella serata di lunedì 23 novembre al Centro culturale San Bartolomeo per i quindici anni della realtà nata dall’incontro tra Patronato San Vincenzo e Suore Sacramentine.

Inaugurazione della mostra fotografica «Dove la luce si impara» di Sergio Agazzi per i 15 anni di «Agathà»

(Foto di Colleoni) Il nome, dal greco, significa «realtà buone»: il bene da riconoscere e custodire in ogni persona.

Crescere è un viaggio

Dal 2016 Agathà accompagna ragazze, giovani donne e madri nei passaggi delicati della vita, offrendo relazioni affidabili e spazi sicuri in cui crescere e diventare autonome. In collaborazione con la Cooperativa sociale L’Impronta, realizza una comunità educativa, alloggi per l’autonomia e laboratori di cittadinanza attiva.

Quindici anni dopo, le immagini ricordano che crescere è un viaggio e nessuno dovrebbe farlo da solo. La mostra intreccia gli sguardi del fotografo Sergio Agazzi (collaboratore, tra le altre attività, de L’Eco di Bergamo) e dell’artista Salice, una ragazza con un vissuto nella Fondazione. Ogni ritratto è affiancato da un testo scritto dalla persona fotografata, per dare voce a chi abita quei luoghi. «È stata un’occasione per guardare oltre la mia realtà e riflettere sull’importanza dei piccoli gesti e della presenza che si sceglie di offrire», ha spiegato Salice.

«Punto di riferimento»

«La fotografia non è uno scatto veloce: è la costruzione di una relazione, un movimento lento», ha detto Agazzi. Da qui l’invito ai visitatori: «Quando entrate in queste stanze, quando vi trovate di fronte a queste esistenze, a queste vite, fatelo lentamente». L’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina ha definito Agathà «un punto di riferimento educativo particolarmente forte e significativo perché genera delle possibilità. Questi scatti ci restituiscono speranza. Ci parlano di relazioni e di difficoltà da affrontare e superare, accompagnati». Massimo Cincera, presidente dell’Opera diocesana Patronato San Vincenzo, ha ringraziato il presidente don Perrucchini per aver «portato il mondo femminile dentro il Patronato: un’azione impensabile fino a pochi anni fa». Un grazie anche ai ragazzi dell’Afp Patronato San Vincenzo per aver curato la grafica delle fotografie.

Suor Gabriella Grassi, madre provinciale delle Suore Sacramentine di Bergamo, ha ricordato le origini educative della collaborazione: «Il nostro istituto crede molto in questa opera educativa e vuole mantenere forte questo legame».

Le aperture