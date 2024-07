I pellegrini con il Vescovo in Ungheria: «Grazie all’amore l’uomo partecipa alla Creazione»

Nell’amore l’uomo partecipa all’opera creatrice di Dio. Una creazione «che non finirà mai» , ha sottolineato il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, nella quarta Messa del pellegrinaggio diocesano, ieri all’abbazia benedettina di Pannonhalma, in Ungheria, dove i pellegrini sono arrivati in tarda mattinata.

All’inizio della celebrazione eucaristica ha preso parola il vicepriore dell’arciabbazia, Imre, che ha accolto i fedeli partiti da Bergamo in un perfetto italiano: «Nel nome di padre abate Cirillo e di tutta la mia comunità monastica vorrei salutare calorosamente tutti i partecipanti al pellegrinaggio diocesano. È un regalo che oggi un gruppo così numeroso visiti la nostra abbazia», proprio nell’anno in cui la chiesa monastica al suo interno compie 800 anni . «Uno dei segni speciali della vita monastica e benedettina è l’ospitalità», ha risposto monsignor Beschi, che ha poi donato al vicepriore una riproduzione anastatica del discorso di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Al centro dell’omelia del Vescovo Beschi il verbo «creare», che è comparso fin dalla prima lettura, tratta dal Libro della Sapienza.

«Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Noi credenti – ha aggiunto il Vescovo Beschi – dovremmo essere anche dei cantori della meraviglia della Creazione di Dio».

«Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Noi credenti – ha aggiunto il Vescovo Beschi – dovremmo essere anche dei cantori della meraviglia della Creazione di Dio». Un verbo che richiama all’opera dell’artista, che plasma la materia e «noi ammiriamo infatti le opere degli artisti in tutte le forme dell’arte perché ci sorprendono, e la sorpresa è proprio il frutto di questo gesto divino che è la Creazione». C’è un’altra esperienza umana, ha proseguito il Vescovo, che ci dice di questa attitudine divina: l’invenzione. «Siamo proprio nel tempo in cui assistiamo alla moltiplicazione infinita delle invenzioni, una delle caratteristiche dell’uomo è proprio quella di inventare qualcosa di nuovo», ha affermato. Creare è un verbo che caratterizza l’opera divina. «Tanti di voi – ha continuato – sono papà e mamme, hanno dato la vita e hanno partecipato in qualche modo alla Creazione di Dio. Un’opera infinita: l’umanità si estinguerà, l’universo si estinguerà ma la Creazione come opera di Dio non finirà mai, Dio continua a creare e noi in questo momento siamo il frutto della sua opera creativa».