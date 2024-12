I Pinguini il 7 dicembre presentano a Daste il nuovo album «Hello World»

I Pinguini Tattici Nucleari presentano Hello World il nuovo album firmato Epic\Sony Music Italy, in uscita il 6 dicembre prossimo.

«Hello World ha dentro di sé tutto, “hello” - ciao - l’azione e “world” la platea, e con Hello World ci si può riferire a tutti nel mondo indiscriminatamente. Dentro queste due semplici parole unite c’è tutto quello che serve. Non è solo la prima frase che si insegna ai programmatori, ma può affascinare chiunque perché rappresenta un sincero saluto al mondo».

I Pinguini Tattici Nucleari saranno sabato 7 dicembre a Bergamo per un evento Feltrinelli a Daste, in Via Daste e Spalenga, alle 14.