I ricordi e i sogni dei bambini: Bergamo racconta Santa Lucia - Video

Come ogni anno, via XX Settembre ha visto lunghe code già da metà novembre: sono stati infatti centinaia i bambini che, accompagni da genitori e nonni, hanno aspettato pazientemente il proprio turno per consegnare la letterina nella chiesetta della Madonna dello Spasimo. Letterine che, come sempre, sono le grandi protagoniste di questa festa, poiché racchiudono i sogni, i desideri e i buoni propositi dei bambini.

Le letterine per Santa Lucia

(Foto di Yuri Colleoni)

In via XX Settembre abbiamo chiesto ai piccoli in fila di raccontarci il contenuto delle loro letterine. C’è chi vorrebbe ricevere maglie e palloni dei propri calciatori preferiti, chi ha puntato sulle classiche bambole e chi invece ha scelto dei regali più particolari: un set per il bricolage, una borraccia speciale o un pensiero per mamma e papà. Tutte le famiglie, come da tradizione, la sera del 12 dicembre preparano uno spuntino per la santa e il suo asinello. Latte, biscotti (a volte fatti in casa), una carota e il fieno non possono mai mancare. I bambini amano moltissimo Santa Lucia proprio perché, per loro, è un’unicità di Bergamo, una festa che in molte provincie lombarde vicine non si festeggia: «Mi piace che abbiamo una santa che ci viene a trovare» ha detto un bimbo. «Una santa che mi porta i regali anche se non sempre mi comporto bene» ha aggiunto un’altra bimba.