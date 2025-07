Il 13 ottobre il pellegrinaggio a Lourdes con la Ovet

Come ormai da tradizione da alcuni anni, Ovet propone per il 13 ottobre il pellegrinaggio di un giorno a Lourdes. «È una opportunità – spiega Paolo Morosini – che viene colta soprattutto da famiglie o dai più giovani. Si tratta di un viaggio con partenza e ritorno in giornata, sostanzialmente dalle 7 alle 22. In questa proposta c’è la possibilità per chi è a Lourdes per la prima volta di essere accompagnati da una guida che introduce alla storia delle Apparizioni e alla visita ai luoghi con la Messa e la Via Crucis. Chi invece ci è già stato, può muoversi in modo indipendente». Di primo mattino il ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Orio. Giunti a Lourdes ci si trasferisce al Santuario dove è possibile seguire la Via Crucis e avere tempo a disposizione per la visita alla Grotta con celebrazione della Messa. Nel pomeriggio si svolge la visita ai luoghi di San Bernadette e la processione eucaristica. Quindi, di nuovo il trasferimento in aeroporto per arrivare in serata a Bergamo. Le iscrizioni sono aperte fino a metà settembre.

La storia di Lourdes

Sono tanti i pellegrini bergamaschi che si recano ogni anno al Santuario Nostra Signora di Lourdes, per visitare i luoghi in cui l’11 febbraio 1858, la giovanissima Bernadette Soubirous ebbe, nella grotta di Massabielle, la prima visione della Madonna, che poi le si rivelò come l’«Immacolata Concezione». La Vergine le apparve per ben 18 volte in una grotta, lungo il fiume Gave: le parlò nel dialetto locale, le indicò il punto in cui scavare con le mani per trovare quella che si rivelerà una sorgente d’acqua, al contatto con la quale sarebbero scaturiti molti miracoli. Ben presto fu eretta una grande chiesa così come la Vergine aveva richiesto. Da quel momento, Lourdes è diventato luogo di culto e di preghiera per milioni di pellegrini, in particolare per coloro che vivono l’esperienza della malattia.

I pellegrinaggi a settembre