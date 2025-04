Il 6 aprile torna la CorriDog, la camminata non competitiva e «solidale»

La camminata non competitiva in programma il 6 aprile è stata presentata a Palazzo Frizzoni nella mattina del 1° aprile ed è in favore dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Bergamo. «Una giornata che porta tanta allegria nella nostra città e che ogni anno richiama numerosi cittadini con i loro cani. L’ anno scorso abbiamo avuto 447 iscrizioni», ha detto Roberto Gualdi dell’Associazione Climarte che ha ideato e organizza la manifestazione con la direzione artistica di Proloco Bergamo e con la collaborazione del Comune di Bergamo nell’assessorato all’ Ambiente. Tutto il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto direttamente all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Bergamo.

CorriDog, la corsa solidale

«La camminata non è competitiva e viene organizzata con lo scolo di raccogliere fondi per poter addestrare un cane guida da destinare alle persone che ne hanno bisogno», ha detto Emanuela Ruch, presidente della CorriDog. Sono 1662 i non vedenti presenti nella provincia di Bergamo e 30 i cani guida assegnati. «Questa manifestazione è un’ occasione importante per fare capire quanto i cani guida siano gli occhi di vive nel buio», ha fatto presente Ruch.

«É una giornata importante per l’ amministrazione perché porta avanti temi in cui crediamo molto come l’ educazione al rispetto e la valorizzazione del verde pubblico e del ruolo di accompagnamento e assistenza dei cani specialmente in una città come la nostra che sta sempre più invecchiato», ha fatto presente l’assessore al Verde, Oriana Ruzzini.

La passata edizione della CorriDog a cui hanno partecipato oltre 400 persone. Quest’anno si terrà il 9 aprile e il ricavato sarà interamente devoluto all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Bergamo «Il rapporto fra il cane guida e la persona non vedente è un esempio di cura reciproca», ha aggiunto Angelo Maestroni, garante dei diritti degli animali del Comune di Bergamo. «È fondamentale sostenere la crescita delle scuole per la formazione di cani guida. Ad oggi ce ne sono solo 4 in Italia. Il fabbisogno di cani guida ammonta a 350 annuali, ma purtroppo l’ assegnazione da parte delle scuole nazionali non arriva a cento, con attese estenuanti da parte dei non vedenti» , ha fatto presente Mapelli Claudio, presidente dell’ UICI di Bergamo.

Il percorso