Il caro vita erode anche i risparmi: «bruciati» 6.757 euro a famiglia

Come una tassa invisibile, o – in metafora – come una termite che silenziosamente erode quel che si trova davanti. L’inflazione è anche questo, per i risparmi dei cittadini: una inesorabile erosione del potere d’acquisto dei propri depositi bancari, una svalutazione di quel valore. In concreto: se oggi sul conto ho 10mila euro ma l’inflazione annua è pari al 10%, virtualmente il risparmiatore rischia di aver «perso» mille euro, pur avendoli ancora sul conto.