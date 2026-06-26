Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE IL PUNTO INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 26 Giugno 2026

Il centro di Bergamo senza corrente: negozi al buio, in via Pignolo gelato in regalo. Tecnici al lavoro - Le foto

BLACK-OUT. Problemi con la corrente in centro: manca l’elettricità in via XX Settembre, ma anche nelle vie limitrofe. Disagi anche in Tribunale dove si è attivata la centralina di emergenza. In via Pignolo la gelateria regala il gelato.

Lettura 2 min.
Redazione Web
Redazione Web
Il centro di Bergamo senza corrente: negozi al buio, in via Pignolo gelato in regalo. Tecnici al lavoro - Le foto
Caldo e black-out in centro a Bergamo
(Foto di Agazzi)

Bergamo

Caldo e black-out in centro città a Bergamo. Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, segnato dalle alte temperature, diversi disagi si sono registrati nel cuore di Bergamo per un’interruzione della corrente elettrica.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 16.30 dalle vie Borfuro, Sant’Orsola e Sant’Alessandro, dove il black-out era in corso da una decina di minuti. Il problema ha poi interessato anche via XX Settembre e le vie limitrofe, coinvolgendo attività commerciali, uffici e residenti. In azione, oltre ai tecnici di E-distribuzione, la polizia locale per regolare il traffico e i vigili del fuoco presenti in centro tra sirene e allarmi in azione.

Il centro di Bergamo senza corrente: negozi al buio, in via Pignolo gelato in regalo. Tecnici al lavoro - Le foto
Black-out in centro città, la polizia locale interviene per i disagi
(Foto di Sergio Agazzi)

Le vie coinvolte

Le vie impattate sono le seguenti:Via Volturo, via dei Mille, via Vittorio Emanuele, via Donizetti, piazza Cavour, via Tasso, via dei Partigiani, Piazza Dante, via Pignolo, via Verdi. Disagi sono stati segnalati anche in Tribunale, in via Borfuro: intorno alle 17.30 la corrente è saltata anche negli uffici giudiziari, dove è entrata in funzione la centralina di emergenza.

Tecnici al lavoro, restano da chiarire i tempi di ripristino del servizio nelle zone interessate

L’interruzione dell’energia elettrica ha creato difficoltà soprattutto per chi, in piena ondata di caldo, si è trovato senza luce e senza la possibilità di utilizzare condizionatori, ventilatori e sistemi di refrigerazione.

Il centro di Bergamo senza corrente: negozi al buio, in via Pignolo gelato in regalo. Tecnici al lavoro - Le foto
Black Out in centro città nella foto: negozi aperti ma al buio e senza connessione
(Foto di Sergio Agazzi)

C’è chi regala il gelato

A rendere meno pesante la situazione, almeno per i passanti, ci ha pensato una gelateria di via Pignolo: con i frigoriferi a rischio per la mancanza di corrente, il locale ha deciso di regalare il gelato. Un gesto apprezzato, trasformando un problema in un piccolo momento di sollievo dal caldo.

Il centro di Bergamo senza corrente: negozi al buio, in via Pignolo gelato in regalo. Tecnici al lavoro - Le foto
Black Out in centro città: salta il semaforo all'incrocio tra il Sentierone e Viale Roma
(Foto di Sergio Agazzi)

Tecnici al lavoro per ripristinare il servizio

I tecnici di E-distribuzione sono al lavoro per ripristinare il servizio, restano da chiarire i tempi di ripristino del servizio nelle zone interessate. Intorno alle 18.30 è arrivata una power station che verrà posizionata in Piazza Dante e sarà «posizionata a terra – in sicurezza - un cavo attrezzo che arriva alla cabina sita in via Sant’Orsola» spiegano da E-distribuzione.

Il centro di Bergamo senza corrente: negozi al buio, in via Pignolo gelato in regalo. Tecnici al lavoro - Le foto
Black Out in centro città nella foto: anche Landi chiude i battenti per mancanza di corrente
(Foto di Sergio Agazzi)

«Le interruzioni della fornitura di energia elettrica nel periodo estivo non sono causate dall’elevata richiesta di carico (comunque tipica della stagione), bensì da problemi strutturali di smaltimento del calore legati al persistere di condizioni climatiche del tutto eccezionali - spiegano da E-distribuzione -. Il calore estremo e prolungato accumulato nel terreno sottopone i materiali isolanti dei cavi interrati a uno stress termico senza precedenti. Questo avviene senza alcuna correlazione con la loro portata nominale: i materiali non riescono a smaltire l’eccesso di calore, aumentando significativamente la probabilità di guasti repentini, ravvicinati o simultanei rispetto ad altri periodi dell’anno».

«Le interruzioni della fornitura di energia elettrica nel periodo estivo non sono causate dall’elevata richiesta di carico (comunque tipica della stagione), bensì da problemi strutturali di smaltimento del calore legati al persistere di condizioni climatiche del tutto eccezionali»

«Per fronteggiare queste criticità climatiche, il modello operativo di E-Distribuzione si basa su una struttura di rete resiliente e su una gestione integrata e tempestiva delle anomalie. La rete elettrica è strutturata in modo magliato. Questo, unito a un sistema di telecontrollo attivo 24 ore su 24 presso i centri operativi, consente di monitorare e gestire in tempo reale le segnalazioni di disservizio» continua la società in una nota. Grazie all’automazione, è possibile isolare il guasto e rialimentare da remoto la maggior parte dei clienti coinvolti in tempi estremamente contenuti.

In caso di guasti complessi non ripristinabili immediatamente da remoto, il piano predisposto ha previsto, come in questo caso, la dislocazione preventiva di gruppi elettrogeni, Power Station e l’attivazione di task force territoriali in regime di mutuo soccorso. «Questo è stato reso possibile anche grazie all’attivazione preventiva del Piano Estate 2026, messo in atto da E-Distribuzione e dedicato alla gestione degli eventi emergenziali - spiega la società -. Tutti gli interventi ad oggi sono stati realizzati tempi rapidi e in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Gastronomia
Tempo libero
Meteo
Sant'Alessandro