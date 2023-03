Il Comitato pendolari bergamaschi «abbassa la serranda» dopo 25 anni: rimasti solo in due

L’annuncio è arrivato via social nella mattinata di lunedì 20 marzo: il Comitato pendolari bergamaschi, che ha a lungo portato le istanze dei viaggiatori abituali in treno da Bergamo a Milano ai tavoli della Regione e di Trenord , alza bandiera bianca . Dopo 25 anni di impegno, non essendoci alcun ricambio, finisce la sua corsa. «Care e cari viaggiatori, il Comitato pendolari bergamaschi esiste da oltre 25 anni e dal primo giorno non si è mai stancato di rappresentare le necessità e le richieste di chi ogni giorno e per svariati motivi si reca da Bergamo e provincia verso Milano utilizzando i mezzi pubblici, in particolare il treno. Siamo stati rappresentati sempre da volontarie e volontari che, nel tempo, hanno dedicato tempo personale alle attività, a volte investendoci anche un po’ di denaro per la gestione annessa. In oltre 25 anni abbiamo fatto molte cose che certamente molti di voi non potranno ricordare, anche solo per questioni anagrafiche» spiegano i rappresentanti del Comitato pendolari bergamaschi.