Il Gioco de L’Eco, per gli abbonati cartacei venerdì arriva cartella e adesivo

La nuova edizione del Gioco de L’Eco , storico concorso a premi del giornale, scalda i motori. La data di partenza è lunedì 19 ottobre, unico giorno in cui troverete il vostro adesivo fortunato acquistando il quotidiano. Se siete abbonati cartacei, venerdì 16 ottobre riceverete la cartella e il vostro adesivo colorato con sopra stampato il numero fortunato. Chi di voi ha l’abitudine di ritirare la copia in edicola, deve ricordarsi di chiedere all’edicolante. Se siete abbonati digitali e volete partecipare al concorso, controllate l’indirizzo di posta elettronica associato al vostro abbonamento: ricevete oggi - 15 ottobre - una mail e cliccando su «Voglio giocare» avrete un codice fortunato per le estrazioni giornaliere e sarete conteggiati automaticamente per quella finale, che mette in palio una Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, insieme al giornale, ci sarà la cartella. Si gioca per provare a vincere un sacco di premi: oltre all’auto, in palio ci sono 175 gift card Le Due Torri, da 200 euro, e sette voucher validi per un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme. Partecipare è semplicissimo. Da lunedì 19 ottobre, ogni giorno per sette settimane, nella pagina dedicata al concorso troverete un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella. Per tutta la durata del concorso, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato, stampato sull’adesivo colorato che troverete in edicola lunedì 19 ottobre o che avete ricevuto via mail se siete giocatori digitali, con l’elenco pubblicato nelle pagine del concorso.

Come giocare