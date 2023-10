Il «Gioco de L’Eco», si parte lunedì 23 ottobre. In arrivo l’email per gli abbonati digitali

Manca sempre meno a lunedì 23 ottobre, data di partenza del «Gioco de L’Eco», il concorso indetto annualmente dal giornale che dà la possibilità ai lettori di vincere tantissimi premi nelle diverse modalità di gioco: la raccolta dei bollini, adWinner e Quiz Eco. Mercoledì 18 ottobre, gli abbonati digitali riceveranno una mail. Se intendono prendere parte al concorso dovranno cliccare «Voglio giocare»: riceveranno un numero fortunato da utilizzare per le estrazioni giornaliere e saranno conteggiati automaticamente per l’estrazione finale, quella che mette in palio la Suzuki S-Cross Hybrid della concessionaria Autorota. Requisito fondamentale è avere un abbonamento digitale che copra tutta la durata del concorso. Non potranno, quindi, giocare gli abbonati a copie singole o ad abbonamenti a consumo.

Venerdì in arrivo la cartella

Venerdì 20 ottobre, gli abbonati alla versione cartacea riceveranno la cartella e l’adesivo con il numero fortunato. Chi ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola, quel giorno dovrà ricordarsi di chiedere la propria cartella e il proprio adesivo. Chi non è abbonato, ma legge il giornale cartaceo e vuole partecipare al concorso può trovare la cartella con il giornale di sabato 21 e domenica 22 ottobre, mentre solo con il giornale di lunedì 23 ottobre troverà il proprio adesivo fortunato. Ma come si gioca? È molto semplice. Da lunedì 23, per 7 settimane, troverete ogni giorno un bollino da ritagliare ed incollare sulla vostra cartella. Se riuscirete a incollare tutti i bollini, potrete partecipare all’estrazione finale e sperare di vincere la bellissima Suzuki S-Cross Hybrid di Autorota. Oltre al bollino, dal lunedì al sabato, troverete un elenco di 24 numeri da confrontare con quello presente sul vostro adesivo fortunato. Se trovate nell’elenco dei 24 il vostro numero fortunato, ed avete incollato tutti i bollini fedeltà fino a quel momento, potreste vincere un buono spesa di 200 euro da utilizzare allo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano.

Si gioca anche con l’app