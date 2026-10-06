Il murale delle Orobie, biglietto da visita in città

Il colpo d’occhio è impattante: 120 metri di muro prendono vita attraverso forme e colori che richiamano l’identità bergamasca, lì dove prima campeggiavano indecorose scritte no-vax. È il murale dell’artista spagnola Lidia Cao al rondò delle Valli per il festival di street art «Mura». Impresse sulla parete in ingresso in città dalla Valle Seriana, a Redona, ci sono le Orobie e le Cascate del Serio. Una ragazza, di spalle, e due cani contemplano sereni il panorama, trasmettendo un senso di pace. L’opera è già stata apprezzata, anche se ha già sollevato qualche critica. «Che ci fa un levriero di quelle dimensioni tra le Orobie?», ha fatto notare qualche commentatore sui social, dove il murale è già diventato virale.