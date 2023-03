Il Sacro Cuore cambia volto, «ma non si perda la memoria»

La luce che entra dalle vetrate si riflette sui pavimenti polverosi ormai privi di banchi e di sedie. I buchi per terra e sul soffitto lasciano intravedere le aule del piano di sopra e i corridoi di quello sottostante. È il primo passo verso la trasformazione di quelle che fino a pochi anni fa erano classi di scuola media ed elementare in nuovi servizi. Ricordi che rischiano di perdersi e che le ex studentesse ora voglio provare a conservare. Tra un paio d’anni anche quel poco che rimane dei sessant’anni di vita dell ’Istituto delle figlie del Sacro Cuore di Gesù , non ci sarà più. O meglio, sarà irriconoscibile e la memoria di quei tempi andranno man mano a scomparire.