Il vescovo ordina nove giovani diaconi: «Gioia e riconoscenza per questo dono» - Foto

La chiesa ipogea del Seminario era gremita sabato sera per l’ordinazione diaconale di nove giovani. Molti i coetanei presenti provenienti dalle nove parrocchie d’origine dei diaconi e dalle comunità e dagli oratori in cui hanno prestato servizio durante gli anni di studi e di cammino vocazionale. Sono proprio i giovani che hanno mostrato il volto della festa, quando al termine della celebrazione hanno atteso i nuovi diaconi per circondarli di sorrisi, abbracci e applausi.