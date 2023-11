Il Vescovo ordina tre nuovi diaconi: «Servite la Parola, i poveri e la pace»

Don Nicolò Bonfanti e don Matteo Cortinovis di Pedrengo, entrambi ventiquattrenni, e don Davide Rovaris, 25 anni, di Villa di Serio, sono i tre nuovi diaconi della Chiesa di Bergamo. La celebrazione con il rito di ordinazione è stata presieduta ieri sera, 31 ottobre, dal Vescovo Francesco Beschi nella chiesa ipogea del Seminario gremita dai famigliari, dagli amici e dalle comunità di origine dei diaconi e da gruppi di fedeli delle parrocchie in cui hanno prestato servizio durante il cammino di preparazione al diaconato.

I diaconi prostrati a terra nella chiesa ipogea del Seminario

(Foto di Colleoni)

L’ingresso solenne, accompagnato dal canto del «Veni Creator» e dalla musica dell’organo e dei fiati, ha visto la processione con la presenza di una quarantina di sacerdoti – educatori del Seminario e direttori di Curia, preti delle parrocchie di provenienza e amici –, degli studenti di Teologia del Seminario, del vicario generale, monsignor Davide Pelucchi, e del Vescovo. «Celebriamo il grande dono di Dio – ha detto monsignor Beschi all’inizio della celebrazione – che si manifesta nella sua Parola e nella storia e noi siamo chiamati a riconoscerlo. Questa sera lo riconosciamo in questi tre giovani che consegnano a Dio tutta la loro vita nel servizio alla Chiesa e alla missione della Chiesa». Ha quindi espresso la gioia di vivere l’ordinazione diaconale nella festa di Tutti i Santi. «Accompagniamo questi nuovi diaconi con il nostro affetto, la preghiera e la nostra testimonianza perché si sentano incoraggiati nel loro servizio». Poi il ringraziamento «alle famiglie dei tre giovani, agli educatori del Seminario e alle tante persone che in questi anni hanno contribuito ad alimentare e far fiorire la loro vocazione».