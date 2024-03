Il Vescovo in visita all’ospedale: «Impariamo a consegnarci gli uni agli altri con fiducia»

«I bambini che ho incontrato oggi e che sono accolti in ospedale si abbandonano, si consegnano ai papà, alle mamme, alle infermiere, ai medici. Loro hanno fiducia, mentre noi, anche quando stiamo male, siamo sospettosi», ha detto il Vescovo durante la Messa che ha presieduto nella chiesa dell’ospedale. «Nella narrazione della Passione – ha detto monsignor Beschi – il grido di Gesù: “Dio mio, Dio mio, perché mi ha abbandonato” evoca in noi il sentimento della paura che avvertiamo tutti. La paura di essere abbandonati, di non sentirci di nessuno. Ma Dio non ha lasciato il figlio nelle braccia della croce. Lui ha scelto di consegnarsi nelle mani dei malvagi perché si trasformino, non siano mani maledette. Dobbiamo imparare a consegnarci nelle mani gli uni degli altri, altrimenti non c’è comunità, non c’è famiglia, non c’è quella fiducia bellissima che è frutto della Pasqua di morte e resurrezione». Alla fine della celebrazione tre piccoli pazienti hanno donato al vescovo un grande uovo di carta con gli auguri di tutti i bambini della pediatria e un portauovo con una dolce sorpresa. Il Vescovo ha infine ringraziato la nuova direzione, il personale sanitario, i frati e i volontari.