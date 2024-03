Settimana Santa: celebrazioni al via con il Vescovo nella chiesa del «Papa Giovanni»

Con la Domenica delle Palme, il 24 marzo, prendono il via le celebrazioni della Settimana Santa, che con il Triduo pasquale fanno memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Sabato 23 marzo il Vescovo Francesco Beschi sarà nella chiesa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove alle 18 presiederà la Messa delle Palme per degenti, parenti, personale medico-infermieristico e responsabili della struttura.

Processione e Messa in Cattedrale

Domenica l’appuntamento per i fedeli è alle 10 nella chiesa di San Pancrazio, dove il Vescovo benedice le palme. Al termine processione verso la Cattedrale per la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo , durante la quale si tiene la lettura della Passione di Cristo. Giovedì 28 marzo si apre il Triduo pasquale. Alle 9,30 in Cattedrale monsignor Beschi presiede la solenne Messa crismale , con la rinnovazione delle promesse sacerdotali e la benedizione degli oli santi. La Messa viene concelebrata dal clero diocesano (trasmessa in diretta da Bergamo Tv). La sera alle 21, sempre in Cattedrale, il Vescovo presiede la Messa nella Cena del Signore.

La Veglia e la solennità della Pasqua

Il giorno successivo, Venerdì Santo, alle 8,45 in Cattedrale, il Vescovo presiede la Liturgia delle Ore. Alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Beschi presiede la celebrazione della Passione del Signore. Il Sabato Santo, 30 marzo, vigilia di Pasqua, alle 8,45 in Cattedrale il Vescovo presiede la Liturgia delle Ore. Alle 21, sempre in Cattedrale, monsignor Beschi presiede la solenne Veglia pasquale, durante la quale conferisce i Sacramenti dell’iniziazione cristiana a tre catecumeni delle parrocchie cittadine di San Tomaso e Malpensata. Domenica 31 marzo, solennità della Pasqua, alle 10,30 in Cattedrale il Vescovo presiede una solenne concelebrazione eucaristica, al termine della quale porgerà i suoi auguri pasquali all’intera diocesi e impartirà la benedizione solenne. Alle 17, sempre in Cattedrale, i Vespri solenni.