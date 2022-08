Il vicesindaco Gandi in ferie in Malesia derubato da... una scimmia

Notizie dalla Malesia: il vicesindaco nonché assessore alla Sicurezza Sergio Gandi, in vacanza con la famiglia nella splendida isola di Redang, nel Mar Cinese meridionale, è stato derubato.... da una scimmia. A dare l’annuncio su Facebook è stata la moglie Elena Aceti: la scimmia (si sa, sono animali dispettosi) ha approfittato di una finestra aperta e ha scatenato il caos nella stanza, andandosene con «due braccialetti, un blister di compresse e i plantari delle sneakers di Sergio… poi si è mangiata tutta la frutta che ha trovato». La scimmia non ha risparmiato nemmeno il bollitore, che si è portata via non si sa bene per quali scopi.