Il Volley Bergamo cede il passo a Roma: sconfitto 3-0

Bergamo non riesce a dare continuità alla bella prestazione di tre giorni fa con la corazzata Milano e nell’anticipo della sesta giornata di Campionato cede il passo a Roma. Di fronte a una Rivero che ha spinto la squadra della capitale nel primo set, la ricezione di Bergamo non ha aiutato a ricostruire il gioco Bergamo. Solforati ha provato a cambiare l’assetto con Nervini per Rozanski, non al meglio per l’infortunio alla mano sinistra che ne ha limitato l’efficacia. Ma non è bastato a invertire la rotta e Roma si è portata sul due a zero spinta da Plak. E sempre con Plak, spalleggiata da Bici, le padrone di casa sono andate a chiudere la sfida strappando tre punti in tre set.