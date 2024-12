Immacolata, temperature in discesa e spruzzata di neve sulle Orobie - Foto

Il tempo previsto per domenica

A Bergamo domenica sarà molto nuvolosi o coperti con pioviggine per l’intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia in totale. Le temperatura massime si attesteranno sui 6°C, le minime intorno ai 2°C, lo zero termico si attesterà a 1334m.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì tempo già in miglioramento con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, Non sono previste piogge. Temperature massime in leggero rialzo, intorno ai 9°C in pianura e minime al contrario leggermente in ribasso che si attesteranno intorno allo 0. Per il resto della settimana è previsto un miglioramento ulteriore del tempo con nubi sparse e ampie schiarite fino a venerdì quando è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione.