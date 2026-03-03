Burger button
Cronaca / Bergamo Città Martedì 03 Marzo 2026

Immigrazione irregolare: 17 espulsioni eseguite a Bergamo

I CONTROLLI. Controlli della Polizia di Stato tra rimpatri, ordini di allontanamento e partenze volontarie.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Nella settimana dal 23 al 28 febbraio 2026 sono stati eseguiti 17 provvedimenti di espulsione, di cui tre con termine per la partenza volontaria. Tra i casi più rilevanti figura quello di un cittadino tunisino, con precedenti per stupefacenti e lesioni personali, accompagnato in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Analogo provvedimento per un connazionale, già destinatario nel 2025 di un’inammissibilità nell’area Schengen disposta dalle autorità francesi e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Espulsi anche un cittadino marocchino condannato per droga, un moldavo con precedenti per furto aggravato e reati contro il patrimonio e due cittadini albanesi, uno per documenti falsi e l’altro per furto e rissa. Allontanato inoltre un cittadino argentino irregolare, dopo il rigetto del permesso di soggiorno per falso documentale. Nel corso di controlli straordinari, altri quattro stranieri irregolari sono stati destinatari di espulsione. L’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della sicurezza.

