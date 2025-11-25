Importazioni per 3,5 tonnellate di droga. Sgominata banda armata: 28 arresti

Cocaina dal Sudamerica, attraverso navi container, fino in Lombardia per un valore di oltre 27 milioni di euro. È il centro di un’indagine che ha portato i finanzieri del Comando Provinciale Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza ad eseguire un’ordinanza a carico di 28 indagati, 25 in carcere e 3 ai domiciliari, «appartenenti ad un’associazione criminale armata composta» da persone appartenenti «alla ’ndrangheta della Locride», il clan dei Barbaro, e che, a vario titolo e con il supporto di «soggetti inseriti in ambienti della criminalità albanese», hanno “promosso, diretto, finanziato, organizzato e realizzato traffici internazionali» di droga.