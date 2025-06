In 15mila alla Camminata nerazzurra: «Grazie Gasp». Saluto a sorpresa di Antonio Percassi - Fotogallery e video

Sono circa quindicimila i partecipanti alla sedicesima edizione della Camminata nerazzurra, evento storico organizzato dal Club Amici dell’Atalanta. Alle 8,40 di domenica 1 giugno il taglio del nastro che ha dato avvio alla camminata non competitiva. Ci sono voluti circa venti minuti prima che l’onda nerazzurra si esaurisse sul Sentierone. Tre i percorsi, da 6, 10 e 17 chilometri.

Camminata nerazzurra: in 15 mila sul Sentierone Grande partecipazione, come ogni anno, alla camminata nerazzurra domenica 1 giugno. Bedolis

I primi partecipanti si sono visti alle 7,15 in piazza Vittorio Veneto per la messa all’aperto celebrata da don Claudio Del Monte, parroco a Malpensata e Campagnola. Ma la grande partecipazione non stupisce: che l’edizione di quest’anno fosse particolarmente attesa lo si era capito già nei giorni scorsi, con le maglie celebrative autografate da Marten de Roon andate esaurite.

Il grazie a Gasperini

L’addio di mister Gian Piero Gasperini ha scosso i tifosi. I presenti alla Camminata si dicono dispiaciuti per la partenza del tecnico, anche se riconoscenti. Qualcuno è anche curioso di capire quello che riserverà il futuro. In tantissimi si chiedono chi sarà il nuovo allenatore.

Presenti, oltre agli sponsor, Marino Lazzarini, presidente del centro coordinamento Club Amici dell’Atalanta, la sindaca Elena Carnevali e l’assessore Marcella Messina, mentre per l’Atalanta sono presenti Andrea Fabris, dg area corporate, e Romano Zanforlin, direttore marketing e commerciale.

Il saluto a sorpresa di Percassi

Il presidente Antonio Percassi ha voluto presenziare anche quest’anno alla manifestazione, ma non dal palco allestito alla partenza, come suo solito. Ha deciso invece di fare una sorpresa ai partecipanti presentandosi al punto ristoro poco distante da casa sua, in zona Valverde. Grande lo stupore dei podisti, che si sono fermati per dissetarsi e rifocillarsi e si sono trovati davanti il patron dell’Atalanta: in tantissimi hanno approfittato per stringergli la mano e per scattarsi fotografie insieme a lui.