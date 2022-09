In bici da casa a scuola o al lavoro, più pedali e più vieni premiato

Il Comune di Bergamo, nell’ambito del progetto ministeriale «Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro», attiverà da lunedì 3 ottobre il progetto «Ti premiamo per andare in bici» finalizzato a stimolare la mobilità alternativa negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, attraverso il sistema brevettato di certificazione denominato Pin Bike. Il sistema si basa su una tecnologia antifrode che, grazie a un controllo hardware, certifica le tratte urbane in bicicletta.