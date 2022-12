In centro a Bergamo tutti affittati gli spazi per le attività commerciali

Tutti affittati i negozi in centro . In quello che è il fulcro commerciale della città gli spazi da destinare a questo tipo di attività sono introvabili. È la novità emersa in occasione della conferenza stampa di presentazione di ValoreCasa&Terreni, la pubblicazione dedicata al settore immobiliare, e non solo, di Bergamo e provincia, che ha tagliato il traguardo dei 15 anni. «Questi 15 anni di attività ininterrotta hanno fatto sì che la nostra pubblicazione sia diventata un punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore», ha commentato Gianfederico Belotti, direttore responsabile della rivista.