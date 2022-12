In città arrivano i «bike box», parcheggi sicuri per le biciclette - Video e mappa

Il Comune di Bergamo prosegue nel lavoro di incentivo dell’uso della bicicletta in città: mentre sono in corso i lavori per collegare la città e il quartiere di Colognola alla ciclabile di Stezzano e del Kilometro Rosso e a poche settimane dall’avvio del progetto PIN Bike – che paga coloro che usano la bici per spostarsi in città per andare a scuola o al lavoro – arrivano in città anche i «bike box».