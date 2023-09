In diecimila alla StraBergamo, un fiume colorato fra il Sentierone e Città Alta - Foto e video

Ecco la StraBergamo 2023. Domenica 10 settembre è scattata la 45ª edizione, appuntamento atteso da tantissimi appassionati. Dopo l’apertura del Villaggio StraBergamo sabato, domenica la giornata clou: alle 7,30 è stata celebrata la Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto, poi la partenza libera dal Sentierone dalle 7,30 alle 9. Circa diecimila i partecipanti, favoriti anche dalla bella mattinata di sole: runner di tutte le età e anche tante famiglie con bambini. Un fiume colorato dal Sentierone ha imboccato viale Vittorio Emanuele dirigendosi verso Città Alta per percorrere uno dei quattro percorsi proposti.

La StraBergamo 2023 La StraBergamo in città, ecco le immagini Bedolis

Quattro percorsi

Il percorso da 6 km è adatto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini e passeggini. Partendo dal Sentierone, si prende la direzione Città Alta con attraversamento di alcuni dei luoghi più suggestivi: porta Sant’Agostino, viale della Fara, Porta San Lorenzo, via Maironi da Ponte, la ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso per ritornare poi sul Sentierone.

Il percorso da 10 km è indicato per chi vuole scoprire in tutta tranquillità una delle bellezze di Bergamo: dal Sentierone si prende la direzione Città Alta, si arriva in porta S. Agostino, si percorre viale della Fara, via della Boccola, Largo Colle Aperto, via Beltrami, via Castagneta, via Valverde, la ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso e si ritorna sul Sentierone.

StraBergamo 2023, la partenza. Video di Bedolis

Il percorso da 13 km è adatto a chi vuole ammirare alcuni dei più bei paesaggi di Città alta e bassa, immergendosi anche nella natura. Dal Sentierone si prende la direzione Città Alta, si percorre il viale delle Mura, Largo colle Aperto, via Beltrami, via Cavagnis, via Scalvini, via Ramera, Ciclopedonale Parco dei Colli, via Castagneta, Greenway, via Valverde, Ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso, e si ritorna al punto di partenza sul Sentierone.

Il percorso da 16 km è adatto a tutti coloro abituati a fare sport o a camminate di questo tipo. L’itinerario è scorrevole ma presenta alcune salite e discese che, però, valgono veramente la pena di essere affrontate. Dal Sentierone ci si dirige verso Città Alta, si percorre il viale delle Mura, Largo colle Aperto, via Beltrami, via Cavagnis, via S. Vigilio, via S. Sebastiano, via Colle dei Roccoli, via Orsarola, via Vetta, via Scalvini, via Ramera, Ciclopedonale Parco dei Colli, via Castagneta, Greenway, via Valverde, Ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Parco Suardi, via S. Giovanni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso e si ritorna sul Sentierone.

Lungo tutti i tragitti sono stati allestiti punti ristoro: alla montagnetta della Fara, alla meridiana sul viale delle Mura, in via Scalvini poco prima dell’imbocco di via Ramera, lungo la ciclopedonale del Morla al primo ingresso su via Valverde.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire il transito della manifestazione, il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede i seguenti provvedimenti viabilistici:

- dalle 7 di venerdì 8 settembre 2023 e fino alle 15 di domenica 10 settembre 2023 comunque fino al termine della manifestazione in Piazza Matteotti, nel tratto compreso tra Viale Roma e Largo Belotti, divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impegnati nella manifestazione, mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione dell’area oggetto dell’occupazione.

- dalle 6 alle 14 di domenica 10 settembre 2023 e comunque fino al termine della manifestazione in via Scalvini all’intersezione con via Ramera divieto di sosta con rimozione forzata esteso a tutte le categorie di veicoli per allestimento punto di ristoro.

- dalle 7.30 alle 10 di domenica 10 settembre 2023 e comunque sino al termine del passaggio dei partecipanti alla manifestazione in Viale Roma nel tratto compreso tra via Tasca e Largo Porta Nuova divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi di servizio del TPL e dei mezzi appartenenti all’organizzazione.