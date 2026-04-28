In Lombardia il biglietto del treno si può ricevere anche su WhatsApp
LA NOVITÀ. Trenord introduce il titolo di viaggio via chat, sullo smartphone in pochi clic.
Il biglietto del treno in Lombardia si riceve via chat. Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, da acquistare a tutte le self-service e i digital gate, desk dedicati alle vendite totalmente digitali attivi nelle stazioni di Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa Terminal 1. Una modalità di ricezione del titolo di viaggio, spiega l’azienda in una nota, che consente ai passeggeri di avere il biglietto sullo smartphone in pochi clic.
Sono disponibili su WhatsApp i biglietti per viaggiare sui treni del servizio regionale e suburbano, sul collegamento aeroportuale Malpensa Express e sulle linee transfrontaliere. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti integrati per spostarsi in area Stibm e i ticket delle «Gite in treno», pacchetti treno ed esperienza per il tempo libero.
I biglietti via chat si aggiungono ai ticket digitali Trenord, acquistabili sull’app Trenord. I biglietti ferroviari, aeroportuali, transfrontalieri non richiedono convalida, ma si attivano nell’orario indicato all’acquisto. Per i biglietti Stibm è richiesta attivazione in un «tap» prima della partenza.
Per chi vuole ricevere su WhatsApp anche le informazioni sul proprio treno, è attivo il canale di Trenord «Il mio treno», che consente di cercare la corsa di proprio interesse, inserendo il numero del treno, indicando stazioni e orari del proprio viaggio o individuandolo tramite geolocalizzazione. In pochi secondi, la chat restituisce le informazioni sulla corsa.
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