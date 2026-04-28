In Lombardia il biglietto del treno si può ricevere anche su WhatsApp

Il biglietto del treno in Lombardia si riceve via chat. Trenord introduce il biglietto su WhatsApp , da acquistare a tutte le self-service e i digital gate , desk dedicati alle vendite totalmente digitali attivi nelle stazioni di Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa Terminal 1. Una modalità di ricezione del titolo di viaggio, spiega l’azienda in una nota, che consente ai passeggeri di avere il biglietto sullo smartphone in pochi clic.

Sono disponibili su WhatsApp i biglietti per viaggiare sui treni del servizio regionale e suburbano, sul collegamento aeroportuale Malpensa Express e sulle linee transfrontaliere. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti integrati per spostarsi in area Stibm e i ticket delle «Gite in treno», pacchetti treno ed esperienza per il tempo libero.